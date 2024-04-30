Полиция применила перцовый газ против протестующих в Тбилиси

В Тбилиси полиция применила перцовый газ на митинге против закона об иноагентах

Полиция в Тбилиси применила перцовый газ против участников митинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

По данным агентства, между полицией и протестующими против закона об иноагентах возникла потасовка у здания парламента. Оттуда также выгнали журналистов.

В рамках акции протеста были задержаны несколько человек — они сидели у служебного входа в парламент, пытаясь помешать депутатам покинуть здание.

Накануне, 29 апреля, депутаты во втором чтении поддержали законопроект об иноагентах. Он поступил в парламент страны в начале 2023 года, однако в это время в Грузии начали проходить протесты, поэтому парламентарии отменили эту инициативу.

Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20 процентов их годового дохода представляют собой поступления из-за рубежа. Вместе с тем никаких ограничений для их деятельности не вводится.