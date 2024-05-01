Шесть полицейских пострадали при разгоне митинга в Тбилиси
Стало известно о шести пострадавших полицейских при разгоне митинга в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.
«В результате насильственных действий участников акции, тяжелые увечья разного рода получили шесть сотрудников министерства внутренних дел», — заявил заместитель главы МИД Грузии Александр Дарахвелидзе.
29 апреля грузинские депутаты во втором чтении поддержали законопроект об иноагентах. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20 процентов их годового дохода представляют собой поступления из-за рубежа. Вместе с тем никаких ограничений для их деятельности не вводится.
На следующий день протестующие вышли на акцию против законопроекта в Тбилиси. Полиция начала разгонять собравшихся у здания парламента и применила перцовый газ.