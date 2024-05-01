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09:54, 1 мая 2024Мир

Шесть полицейских пострадали при разгоне митинга в Тбилиси

ТАСС: в результате разгона митинга в Тбилиси пострадали шесть полицейских

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Стало известно о шести пострадавших полицейских при разгоне митинга в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате насильственных действий участников акции, тяжелые увечья разного рода получили шесть сотрудников министерства внутренних дел», — заявил заместитель главы МИД Грузии Александр Дарахвелидзе.

29 апреля грузинские депутаты во втором чтении поддержали законопроект об иноагентах. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20 процентов их годового дохода представляют собой поступления из-за рубежа. Вместе с тем никаких ограничений для их деятельности не вводится.

На следующий день протестующие вышли на акцию против законопроекта в Тбилиси. Полиция начала разгонять собравшихся у здания парламента и применила перцовый газ.

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      Мария Винар
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