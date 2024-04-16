Стычки, провокации и задержания. В Тбилиси тысячи человек вышли на митинг против принятия закона об иноагентах

В Тбилиси начались стычки и задержания на митинге против закона об иноагентах

Вечером 15 апреля тысячи жителей Грузии собрались на митинг против принятия закона об иностранных агентах возле здания парламента.

Парламентский комитет страны по юридическим вопросам в понедельник поддержал законопроект в первом чтении. После этого на проспекте Руставели собрались активисты, политики, представители неправительственных организаций, артисты и рядовые граждане.

МВД Грузии призвало митингующих повиноваться полиции и предупредило, что в противном случае будет использовать силу.

Призываем организаторов и участников акции повиноваться законным требованием полиции… в случае если они выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания, правоохранители используют специальные возможности МВД Грузии

Участники акции решили в знак протеста обойти парламент по кругу с поднятыми руками. После этого возле здания законодательного органа появились подразделения спецназа.

Как отметил глава департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе, на акции протеста произошли провокации. Его слова приводит радио Sputnik Грузия.

Около 30 человек в первом ряду матерят полицейских, провоцируют, призывают людей к насилию, соответственно, полиция реагирует. К этому времени задержаны за мелкое хулиганство и неподчинение полиции, и за оскорбление полицейских Важа Сирадзе глава департамента патрульной полиции МВД

Силовики задержали нескольких участников акции

МВД Грузии сообщило об одном пострадавшем полицейском и 14 задержанных митингующих.

В результате насильственных действий участников акции пострадал один сотрудник министерства внутренних дел, которому была оказала соответствующая медицинская помощь МВД Грузии

Представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе подтвердил информацию о задержании четырех участников акции, не уточнив детали обвинений.

Отмечается, что обстановка у здания парламента стала спокойнее, однако протестующие не собираются расходиться. Спецназ и полицейские продолжают дежурить на проспекте Руставели.

В ходе обсуждения закона об иноагентах в парламенте Грузии произошла драка

В парламенте Грузии во время обсуждения закона об иностранных агентах между депутатами произошла драка.

Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили ударил исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта», депутата Мамуку Мдинарадзе, после чего к стычке подключились и другие депутаты.

Днем 15 апреля в Тбилиси прошел марш против закона об иноагентах. На улицы города выходили люди с флагами Грузии и Евросоюза.

8 апреля грузинская оппозиция уже устраивала акцию протеста против законопроекта у здания парламента Грузии. В случае принятия закона, отметил один из участников, страна не сможет стать членом ЕС.

Саакашвили призвал граждан Грузии к протесту

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал жителей Грузии протестовать против принятия закона об иноагентах, чтобы «защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии».

Время единства и атаки! Михаил Саакашвили экс-президент Грузии

Правящая партия Грузии прокомментировала цели принятия закона об иноагентах

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», депутат Мамука Мдинарадзе заявил, что парламент действует в интересах страны, принимая закон об иноагентах. Его слова приводит РИА Новости.

Мы примем самостоятельное решение, которое в данном случае, может, не устраивает никого, кроме Грузии, но мы действуем в интересах Грузии Мамука Мдинарадзе депутат

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» русской мечтой за ее политические решения, в частности за продвижение закона об иноагентах.

Она уточнила, что после получения Грузией в декабре статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС) и выхода футбольной сборной на чемпионат Европы, правящая партия вновь инициировала рассмотрение законопроекта, чем разделила общество. Такое решение, по мнению президента, выгодно только России.

Что известно о скандальном законе об иноагентах?

Закон об иноагентах в Грузии был принят в первом чтении в марте 2023 года. В связи с этим в центре Тбилиси прошли протесты, на которых были задержаны более 60 человек. Несогласные граждане в том числе забросали камнями и подожгли здание парламента.

10 марта 2023 года стало известно, что парламент Грузии отозвал закон об иноагентах. 35 депутатов проголосовали против него, только один — за.

В начале апреля секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе сообщил о возврате правительства к рассмотрению закона об иностранных агентах. Он отметил, что аналогичные законы уже действуют в США, Израиле и Австралии.

Президент страны Саломе Зурабишвили планировала наложить вето на документ.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отмечал, что власти Грузии сохраняют твердую позицию в отношении закона об иноагентах, однако Тбилиси готов обсудить его с западными партнерами.

Глава правительства подчеркнул, что данный законопроект предусматривает лишь ежегодное раскрытие финансовой информации неправительственных организаций и профильных СМИ. По его словам, прозрачность финансирования не может оказать негативного влияния на деятельность какой-либо организации.

В свою очередь Совет по правам человека (СПЧ) ООН счел законопроект об иноагентах угрозой свободе выражения мнений и объединений в Грузии и призвал власти страны отозвать документ.