Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:04, 5 апреля 2024Бывший СССР

СПЧ ООН назвал угрозой свободе слова законопроект об иноагентах в Грузии

СПЧ ООН призвал власти Грузии отозвать законопроект об иноагентах

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Совет по правам человека (СПЧ) ООН счел законопроект об иноагентах угрозой свободе выражения мнений и объединений в Грузии и призвал власти страны отозвать документ. Об этом организация сообщила в социальной сети X.

«Мы призываем власти отозвать законопроект, согласно которому гражданское общество и СМИ, получающие более 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, считаются "организациями, действующими в интересах иностранной державы". Это создает серьезную угрозу свободе слова и объединений», — говорится в сообщении СПЧ ООН.

О намерении властей страны вернуться к обсуждению скандального законопроекта стало известно 3 апреля 2024 года. По словам секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, решение о повторном внесении законопроекта было принято после обсуждения вопроса парламентским большинством с политсоветом партии. Он также отметил, что аналогичные законы уже есть в США, Израиле и Австралии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала такую инициативу грузинских властей саботажем, так как принятие данного закона скажет «нет» переговорам о вступлении страны в Евросоюз как по старым, так и по нынешним рекомендациям.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли доказательства связи нападения на «Крокус» с Украиной. Что обнаружили в телефоне террориста?

      Памятник Пригожину и Уткину в полный рост установили в часовне «Вагнера»

      В европейской стране захотели ужесточить контроль за соблюдением санкций

      Внешность 66-летнего Алека Болдуина оценили в сети фразой «алкоголь его погубил»

      России спрогнозировали ослабление кадрового голода

      В Запорожье назвали миссию НАТО легализацией отправки военных на Украину

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Следователи попросят суд об аресте напавшего с ножом на российского губернатора

      Посла Южной Кореи вызвали в МИД России

      Песков назвал стратегическую безопасность зоной диалога России и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше