СПЧ ООН назвал угрозой свободе слова законопроект об иноагентах в Грузии

СПЧ ООН призвал власти Грузии отозвать законопроект об иноагентах

Совет по правам человека (СПЧ) ООН счел законопроект об иноагентах угрозой свободе выражения мнений и объединений в Грузии и призвал власти страны отозвать документ. Об этом организация сообщила в социальной сети X.

«Мы призываем власти отозвать законопроект, согласно которому гражданское общество и СМИ, получающие более 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, считаются "организациями, действующими в интересах иностранной державы". Это создает серьезную угрозу свободе слова и объединений», — говорится в сообщении СПЧ ООН.

О намерении властей страны вернуться к обсуждению скандального законопроекта стало известно 3 апреля 2024 года. По словам секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, решение о повторном внесении законопроекта было принято после обсуждения вопроса парламентским большинством с политсоветом партии. Он также отметил, что аналогичные законы уже есть в США, Израиле и Австралии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала такую инициативу грузинских властей саботажем, так как принятие данного закона скажет «нет» переговорам о вступлении страны в Евросоюз как по старым, так и по нынешним рекомендациям.