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18:08, 3 апреля 2024Бывший СССР

Президент Грузии увидела саботаж в действиях пророссийского правительства

Зурабишвили: попытка принять закон об иноагентах саботирует путь Грузии в ЕС

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Попытка пророссийской правящей партии «Грузинская мечта» инициировать скандальный законопроект об иноагентах является саботажем. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает ТАСС.

По словам главы государства, принятие данного закона скажет «нет» Европе как по старым, так и по нынешним рекомендациям. Зурабишвили отметила, что в таком случае Тбилиси не сможет открыть переговоры с Евросоюзом о членстве Грузии в ЕС.

«Мы получили от Европы своеобразный аванс, и сегодня "Мечта" занята саботажем этого нашего пути и будущего. Саботаж — единственное слово, которое приходит мне на ум», — добавила президент республики.

Зурабишвили также призвала население проголосовать «за европейское будущее страны» на парламентских выборах, которые пройдут в Грузии этой осенью.

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Закон об иноагентах парламент Грузии принят в первом чтении в марте 2023 года. Это вызвало протесты в центре Тбилиси. Спустя несколько дней документ был отозван.

3 апреля стало известно о повторном внесении скандального законопроекта. О соответствующем решении заявил секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

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      Екатерина Грищенко
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