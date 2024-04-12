Президент Грузии назвала правящую партию «русской мечтой»

Президент Грузии Зурабишвили назвала правящую партию «русской мечтой»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» русской мечтой за ее политические решения. Ее слова приводит ТАСС.

Глава государства отметила, что долгое время не называла правительство пророссийским, соблюдая нейтралитет. Такая оценка могла помешать европейскому пути страны, однако теперь этот тренд необходимо спасать.

Зурабишвили отметила, что «Грузинская мечта» принимает незакономерные решения, если объяснять это предвыборным периодом. Она уточнила, что после получения Грузией в декабре статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС) и выхода футбольной сборной на чемпионат Европы, правящая партия вновь инициировала законопроект об иноагентах, чем разделила общество. Такое решение, по мнению президента, выгодно только России.

В начале апреля секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе сообщил о возврате правительства к рассмотрению закона об иностранных агентах. Глава государства планировала наложить вето на документ.

