Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:21, 12 апреля 2024Бывший СССР

Президент Грузии назвала правящую партию «русской мечтой»

Президент Грузии Зурабишвили назвала правящую партию «русской мечтой»
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» русской мечтой за ее политические решения. Ее слова приводит ТАСС.

Глава государства отметила, что долгое время не называла правительство пророссийским, соблюдая нейтралитет. Такая оценка могла помешать европейскому пути страны, однако теперь этот тренд необходимо спасать.

Зурабишвили отметила, что «Грузинская мечта» принимает незакономерные решения, если объяснять это предвыборным периодом. Она уточнила, что после получения Грузией в декабре статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС) и выхода футбольной сборной на чемпионат Европы, правящая партия вновь инициировала законопроект об иноагентах, чем разделила общество. Такое решение, по мнению президента, выгодно только России.

В начале апреля секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе сообщил о возврате правительства к рассмотрению закона об иностранных агентах. Глава государства планировала наложить вето на документ.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Компании «крабовых королей» России перешли в собственность государства. Предприятия оцениваются в миллиарды рублей

      В США обвинили ВСУ в неграмотном использовании западной техники

      Президент Грузии назвала правящую партию «русской мечтой»

      Арестован экс-следователь по делу бывших топ-менеджеров Merlion

      В Оренбуржье затоплены около 12 тысяч жилых домов

      Шольц заявил о снижении военного потенциала России из-за санкций

      Экс-сотрудник СБУ Прозоров обвинил Киев в покушении

      Шольц высказался о влиянии антироссийских санкций на Германию

      Шольц обвинил Россию в остановке поставок газа в Германию

      Куклачева увезли с концерта на скорой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше