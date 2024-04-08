Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:15, 8 апреля 2024Бывший СССР

Президент Грузии запланировала наложить вето на закон об иностранных агентах

Секретарь президента Грузии: Зурабишвили наложит вето на закон об иноагентах

Фото: Tobias Hase / Globallookpress.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на закон об иностранных агентах. Об этом сообщил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе, его слова передает ТАСС.

«Президент, конечно, использует свое конституционное право и наложит вето на указанный закон», — заявил Мсхиладзе.

Оппозиционная телекомпания «Мтавари архи», которую может коснуться закон, сообщала, что у входа в здание парламента Грузии в центре Тбилиси началась акция протеста — оппозиция потребовала отозвать закон об иноагентах.

По словам одного из участвующих в акции, в понедельник, 8 апреля, законопроект должен быть зарегистрирован в бюро парламента.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер заявил, что Грузия может лишиться статуса кандидата на вступление в Европейский союз из-за принятия закона.

В начале апреля исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил о возврате правительства к рассмотрению закона об иностранных агентах. Он также отметил, что аналогичные законы есть в США, Израиле и Австралии.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия — это Каин». Кучма отказался считать русских и украинцев братьями. Что ему ответили в Москве?

      Криминального авторитета Тбилисского заочно арестовали

      Звезда «Папиных дочек» рассказала о покупке квартиры в Москве

      Жители затопленного Орска рассказали об орудующих в городе мародерах

      «Оренбург» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

      Россия призвала мировое сообщество осудить ВСУ за удар по Запорожской АЭС

      США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине

      Устроившего стрельбу в караоке россиянина объявили в федеральный розыск

      «Ростех» увеличит выпуск гранатометных выстрелов

      Россиянам раскрыли неожиданную причину появления вторых подбородков и морщин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше