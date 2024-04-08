Президент Грузии запланировала наложить вето на закон об иностранных агентах

Секретарь президента Грузии: Зурабишвили наложит вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на закон об иностранных агентах. Об этом сообщил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе, его слова передает ТАСС.

«Президент, конечно, использует свое конституционное право и наложит вето на указанный закон», — заявил Мсхиладзе.

Оппозиционная телекомпания «Мтавари архи», которую может коснуться закон, сообщала, что у входа в здание парламента Грузии в центре Тбилиси началась акция протеста — оппозиция потребовала отозвать закон об иноагентах.

По словам одного из участвующих в акции, в понедельник, 8 апреля, законопроект должен быть зарегистрирован в бюро парламента.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер заявил, что Грузия может лишиться статуса кандидата на вступление в Европейский союз из-за принятия закона.

В начале апреля исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил о возврате правительства к рассмотрению закона об иностранных агентах. Он также отметил, что аналогичные законы есть в США, Израиле и Австралии.