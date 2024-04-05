МИД Германии пригрозил Грузии лишением статуса кандидата в ЕС

МИД Германии: Грузия может лишиться шанса на вступление в ЕС

Грузия может лишиться статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) из-за принятия закона об иностранных агентах. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер, передает Reuters.

«В прошлом году в результате протестов десятков тысяч представителей грузинского гражданского общества против этого законопроекта он был снят с повестки дня (...) Лишится ли Грузия этого шанса, будет решаться в ходе консультаций с другими странами ЕС», — рассказал дипломат.

Заявление приурочено к скорому визиту премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Берлин. В ходе визита он встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее Совет по правам человека (СПЧ) ООН счел законопроект об иноагентах угрозой свободе выражения мнений и объединений в Грузии и призвал власти страны отозвать документ. Также с критикой инициативы выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала такую инициативу властей саботажем, который может лишить Тбилиси пути в ЕС.