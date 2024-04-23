«Теперь это понял и Пашинян». Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе устанавливается новый порядок

Эрдоган заявил о новом порядке в регионе Южного Кавказа

В регионе Закавказья устанавливается новый порядок, и это прекрасно понимает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Исторически Турция поддерживала позицию Азербайджана по вопросу Нагорного Карабаха. Между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений, а граница закрыта более 30 лет — с 1993 года.

В регионе устанавливается новый порядок. Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Эрдоган рассказал о раскрытии архивов

По словам турецкого лидера, разбираться в том, что было в прошлом, — задача историков и архивистов. «Теперь настало время создать новую дорожную карту на реалистичной основе», — добавил он.

Эрдоган также рассказал, что Турция раскрыла свои архивы для урегулирования ситуации. При этом он добавил, что ждет конструктивных шагов от Еревана. Так, по его словам, он надеется, что «Армения выберет путь создания новых начал для светлого завтра» и «начнется новая эра».

Фото: Johanna Geron / Reuters

Ранее Пашинян указывал на то, что у страны отсутствуют какие-либо территориальные претензии за пределами международно признанных границ. Он также заявил об уходе российских миротворцев из Тавушской области после делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Премьер-министр Армении объяснил уход миротворцев тем, что ситуация «существенно изменилась».

Жители Армении вышли на протесты против соглашения с Азербайджаном

19 апреля в аппарате Пашиняна сообщили о передаче под контроль Баку двух с половиной сел в Тувашской области. В Ереване также указали, что в процессе делимитации границы Армения получит снижение рисков, связанных с безопасностью населения. После этого депутат от оппозиционной фракции «Армения» Гарник Даниелян сообщил, что жители Тавушской области перекрыли дорогу на Грузию.

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Спустя три дня, 22 апреля, в Тавушской области протестующие заблокировали участок трассы между селами Воскепар и Киранц. «На заблокированной трассе Воскепар — Киранц в Тавушской области зажглись первые костры. Протестующие не собираются расходиться», — отмечалось в публикации агентства «Sputnik Армения».

Во вторник, 23 апреля, протесты продолжаются. Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли самую длинную автомобильную трассу Армении Ереван — Севан. Как сообщается, участники акции присоединились к протестам против делимитации и территориальных уступок в Тавушской области. Протестующие заблокировали автомобилями движение в обе стороны трассы.