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05:27, 20 апреля 2024Бывший СССР

Жители Армении начали протестовать против очередного соглашения с Азербайджаном

В Армении перекрыли трассу в знак протеста против передачи сел Азербайджану

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Армении начали протестовать против очередного соглашения с Азербайджаном. Как сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) депутат от оппозиционной фракции «Армения» Гарник Даниелян, жители Тавушской области перекрыли дорогу на Грузию.

Люди требуют, чтобы к ним приехал глава региона. Жителей также возмущает, что премьер-министра республики Никол Пашинян, посещая несколько дней назад область, заявил, что села не будут передаваться под контроль азербайджанцев.

19 апреля в аппарате Пашиняна сообщили о передаче под контроль Баку 2,5 сел в Тувашской области. В Ереване также указали, что в процессе делимитации границы Армения получит снижение рисков, связанных с безопасностью населения.

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      Марина Совина
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