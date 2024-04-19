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17:27, 19 апреля 2024Бывший СССР

В Армении сообщили о возвращении Азербайджану двух с половиной сел

Аппарат Пашиняна: Азербайджан получит от Армении 2,5 села в Тавушской области

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Армения передаст Азербайджану 2,5 села в Тавушской области. Об этом агентству Armenpress сообщили в аппарате премьер-министра республики Никола Пашиняна.

«Для точности зафиксируем, что Азербайджан получает два с половиной принадлежащих ему села, потому что вся территория села Кызыл-Гаджилы, значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и до этого находилась под контролем Азербайджана», — уточнили агентству.

В Ереване также сообщили, что в процессе делимитации границы Армения получит снижение рисков, связанных с безопасностью населения.

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15 апреля стало известно, что Азербайджан вернул Армении всех военнопленных. Исключением стали только граждане, совершившие тяжкие преступления, в том числе обвиняемые в терроризме, сепаратизме и пытках.

В Ереване также заявили о готовности к заключению мирного договора с Баку. Об этом премьер Армении сообщил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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      Екатерина Грищенко
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