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11:50, 15 апреля 2024Бывший СССР

Пашинян озвучил условия для мирного соглашения с Баку

Пашинян: Ереван готов на мирный договор с Баку в рамках согласованных принципов

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность подписать мирный договор с Азербайджаном. Условия для соглашения между Ереваном и Баку он озвучил после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

По словам Пашиняна, на встрече с главой Казахстана он заявил о готовности к подписанию соглашения в рамках трех ранее согласованных республиками принципов.

«Это взаимное признание территориальной целостности на основе положений Алма-Атинской декларации 1991 года и осуществление взаимной делимитации между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства», — пояснил представитель Еревана.

Ранее в Азербайджане заявили, что мирный договор с Арменией может быть подписан уже в ноябре текущего года в ходе Конференции ООН по изменению климата. Такое мнение высказал политолог Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов.

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      Екатерина Грищенко
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