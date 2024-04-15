Пашинян озвучил условия для мирного соглашения с Баку

Пашинян: Ереван готов на мирный договор с Баку в рамках согласованных принципов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность подписать мирный договор с Азербайджаном. Условия для соглашения между Ереваном и Баку он озвучил после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

По словам Пашиняна, на встрече с главой Казахстана он заявил о готовности к подписанию соглашения в рамках трех ранее согласованных республиками принципов.

«Это взаимное признание территориальной целостности на основе положений Алма-Атинской декларации 1991 года и осуществление взаимной делимитации между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства», — пояснил представитель Еревана.

Ранее в Азербайджане заявили, что мирный договор с Арменией может быть подписан уже в ноябре текущего года в ходе Конференции ООН по изменению климата. Такое мнение высказал политолог Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов.