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15:43, 15 апреля 2024Бывший СССР

Азербайджан вернул Армении всех военнопленных

МИД Азербайджана: Баку вернул Еревану всех военнопленных

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Баку вернул Еревану всех военнопленных, за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов во время выступления на слушаниях в Международном суде ООН, передает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

Замглавы МИД отметил, что в тюрьме остаются только те, кого обвиняют в пытках, убийствах, военных преступлениях, терроризме и сепаратизме.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность подписать мирный договор с Азербайджаном.

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      Илья Таксюр
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