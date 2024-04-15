Азербайджан вернул Армении всех военнопленных

МИД Азербайджана: Баку вернул Еревану всех военнопленных

Баку вернул Еревану всех военнопленных, за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов во время выступления на слушаниях в Международном суде ООН, передает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

Замглавы МИД отметил, что в тюрьме остаются только те, кого обвиняют в пытках, убийствах, военных преступлениях, терроризме и сепаратизме.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность подписать мирный договор с Азербайджаном.