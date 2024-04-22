В Армении протестующие против передачи сел Азербайджану блокировали часть трассы

Sputnik: протестующие в Тавушской области Армении заблокировали участок трассы

В Тавушской области Армении протестующие заблокировали участок трассы между селами Воскепар и Киранц. Участники акции выступают против передачи Азербайджану приграничных сел, сообщает агентство Sputnik Армения.

«На заблокированной трассе Воскепар-Киранц в Тавушской области зажглись первые костры. Протестующие не собираются расходиться», — говорится в публикации.

19 апреля стало известно, что Ереван передаст Азербайджану 2,5 села в Тавушской области. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об уходе российских миротворцев из региона после делимитации и демаркации границы.

После этого местные жители начали протестовать против очередного соглашения с Баку. Как сообщил депутат от оппозиционной фракции «Армения» Гарник Даниелян, они перекрыли дорогу на Грузию.

Люди требовали, чтобы к ним приехал глава региона. Жителей также возмущает, что Пашинян, посещая несколько дней назад область, заявил, что села не будут передаваться под контроль азербайджанцев.