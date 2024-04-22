Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:28, 22 апреля 2024Бывший СССР

В Армении протестующие против передачи сел Азербайджану блокировали часть трассы

Sputnik: протестующие в Тавушской области Армении заблокировали участок трассы

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Тавушской области Армении протестующие заблокировали участок трассы между селами Воскепар и Киранц. Участники акции выступают против передачи Азербайджану приграничных сел, сообщает агентство Sputnik Армения.

«На заблокированной трассе Воскепар-Киранц в Тавушской области зажглись первые костры. Протестующие не собираются расходиться», — говорится в публикации.

19 апреля стало известно, что Ереван передаст Азербайджану 2,5 села в Тавушской области. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об уходе российских миротворцев из региона после делимитации и демаркации границы.

После этого местные жители начали протестовать против очередного соглашения с Баку. Как сообщил депутат от оппозиционной фракции «Армения» Гарник Даниелян, они перекрыли дорогу на Грузию.

Люди требовали, чтобы к ним приехал глава региона. Жителей также возмущает, что Пашинян, посещая несколько дней назад область, заявил, что села не будут передаваться под контроль азербайджанцев.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В новый пакет военной помощи Киеву вошли дальнобойные ракеты ATACMS. Когда США планируют передать их Украине?

      Трампу предрекли финансовые проблемы из-за судебных расходов

      34-летняя женщина рассказала о преимуществах секса с мужчинами в возрасте

      Ученый раскрыл секрет маленьких пенисов у греческих статуй

      В Армении протестующие против передачи сел Азербайджану блокировали часть трассы

      В РПЦ заявили о нехватке 1,3 тысячи священников в зоне спецоперации

      На Украине раскрыли число пытающихся выехать из страны уклонистов

      Плюс-сайз-модель снялась в бикини и показала целлюлит крупным планом

      Журналист подтвердил захват российскими военными Leopard 2

      Зеленский раскрыл последствия возможного поражения Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше