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13:18, 20 апреля 2024Бывший СССР

Пашинян заявил об уходе российских миротворцев из армянской Тавуши

Премьер-министр Армении Пашинян заявил об уходе российских миротворцев из Тавуши

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об уходе российских миротворцев из Тавушской области, расположенной на северо-востоке страны, на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Пашинян объяснил уход миротворцев тем, что ситуация «существенно изменилась».

«Российские пограничники появились там в одной ситуации, сейчас же она существенно изменилась. Это значит, что у нас граница, а не передовая. Граница — символ мира. Это значит, что пограничники Армении и Азербайджана в состоянии обеспечивать ее охрану», — заявил Пашинян.

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