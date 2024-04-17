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14:56, 17 апреля 2024Бывший СССР

Российские миротворцы досрочно покидают Нагорный Карабах. Об этом договорились Путин и Алиев

Представитель Кремля Песков подтвердил вывод миротворцев из Нагорного Карабаха
СюжетНаселение России:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские миротворцы начали выходить из Нагорного Карабаха. Эту информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, это действительно так», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщения об этом распространили армянские и азербайджанские СМИ.

Решение и выводе войск приняли президенты двух стран

Как сообщил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев, решение о выводе миротворцев из Карабаха было принято верховным руководством России и АзербайджанаВладимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

Процесс уже начался. Министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры для реализации данного решения

Хикмет Гаджиевпомощник президента Азербайджана

Министерство иностранных дел (МИД) России со своей стороны не прокомментировало ситуацию с выводом российского миротворческого контингента и рекомендовало обращаться по этому поводу в Министерство обороны.

Как отмечал ранее замглавы МИД России Михаил Галузин, после признания Арменией принадлежности Карабаха Азербайджану Москва обсуждает все вопросы, касающиеся миротворцев, только с Баку.

Фото: Давид Галстян / РИА Новости

Колонну российской техники ранее заметили покидающей районы Азербайджана

Ранее азербайджанские СМИ писали, что первый состав и военная техника миротворческого контингента покинули территорию албанского храма Худаванг в Кельбаджарском районе несколько дней назад. Сейчас монастырь охраняется азербайджанской полицией. Также распространились кадры, как колонна российской техники проезжает через прилегающие к Карабаху районы Азербайджана.

Российские миротворцы были дислоцированы на территории Карабаха в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 9 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, России и Армении. Миротворческий контингент был размещен вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора в составе 1960 военнослужащих, 90 бронемашин, 380 единиц автомобильной и специальной техники и должен был находиться там пять лет, до 2025 года.

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В конце декабря 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обвинениями о невыполнении соглашений по Нагорному Карабаху в адрес России. Он предложил МИД перечитать трехстороннее заявление и посмотреть на положение, в котором оказалось население региона.

При этом в мае 2023 года Пашинян на переговорах с Алиевым фактически признал Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

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      Анастасия Яланская
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