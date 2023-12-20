Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по Карабаху

Пашинян предложил МИД России перечитать трехстороннее заявление по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом пишет «АрмИнфо».

Пашинян прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она рассказала о попытках Еревана дезавуировать соглашения 2020 года об урегулировании конфликта вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Пашинян в ответ предложил МИД РФ перечитать заявление России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. «Пусть прочитают и посмотрят, кто какое обязательство не выполнил. То есть в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что Азербайджан должен напасть на Нагорный Карабах, а российские миротворцы в это время должны быть в укрытиях?» — заявил он.

Пашинян также добавил, что российский миротворческий контингент был призван на территорию Карабаха для защиты армянского населения, и призвал посмотреть на его нынешнее положение.

В 2020 году президент России Владимир Путин рассказал, что армянская сторона не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха, а значит, с точки зрения международного права Карабах является частью Азербайджана. Он также добавил, что авторами соглашения по ургеулированию были все подписавшиеся стороны.

9 ноября 2020 года лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Соглашение предполагало прекращение боевых действий и размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.