Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха

Песков: вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха действительно начался

Российских миротворцев начали выводить из Нагорного Карабаха. Информацию об этом журналистам подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, это действительно так», — ответил пресс-секретарь президента России.

В конце декабря 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обвинениями о невыполнении соглашений по Нагорному Карабаху в адрес России. Он предложил Министерству иностранных дел РФ перечитать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года и посмотреть на положение, в котором оказалось население региона.

На обвинения Пашиняна ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что такие заявления Еревана являются попытками подтасовать факты, чтобы снять с себя ответственность.