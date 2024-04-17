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12:52, 17 апреля 2024Бывший СССР

Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха

Песков: вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха действительно начался

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Российских миротворцев начали выводить из Нагорного Карабаха. Информацию об этом журналистам подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, это действительно так», — ответил пресс-секретарь президента России.

В конце декабря 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обвинениями о невыполнении соглашений по Нагорному Карабаху в адрес России. Он предложил Министерству иностранных дел РФ перечитать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года и посмотреть на положение, в котором оказалось население региона.

На обвинения Пашиняна ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что такие заявления Еревана являются попытками подтасовать факты, чтобы снять с себя ответственность.

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      Екатерина Грищенко
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