МИД назвал обвинения Армении в адрес российских миротворцев подтасовкой фактов

Захарова: обвинения Армении в адрес российских миротворцев — подтасовка фактов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась в ходе брифинга об обвинениях со стороны Армении в адрес российских миротворцев. Ереван заявил, что те не защитили армянское население Нагорного Карабаха.

По мнению Захаровой, эти заявления из Армении являются попытками подтасовать факты ради снятия с себя ответственности. Она назвала подобные обвинения деструктивными и не соответствующими действительности.

Москва и Ереван уже не раз обменивались выпадами из-за ситуации с российскими миротворцами в Карабахе, который отошел Азербайджану. Так, в конце декабря 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию конфликта, указав, что российский миротворческий контингент был призван на территорию Карабаха для защиты армянского населения.