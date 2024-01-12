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12:54, 12 января 2024Бывший СССР

МИД назвал обвинения Армении в адрес российских миротворцев подтасовкой фактов

Захарова: обвинения Армении в адрес российских миротворцев — подтасовка фактов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась в ходе брифинга об обвинениях со стороны Армении в адрес российских миротворцев. Ереван заявил, что те не защитили армянское население Нагорного Карабаха.

По мнению Захаровой, эти заявления из Армении являются попытками подтасовать факты ради снятия с себя ответственности. Она назвала подобные обвинения деструктивными и не соответствующими действительности.

Москва и Ереван уже не раз обменивались выпадами из-за ситуации с российскими миротворцами в Карабахе, который отошел Азербайджану. Так, в конце декабря 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию конфликта, указав, что российский миротворческий контингент был призван на территорию Карабаха для защиты армянского населения.

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      Антон Похиляк
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