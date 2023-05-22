Армения заявила о готовности признать Карабах частью Азербайджана. Станет ли это окончанием 30-летнего конфликта?

Премьер Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, Ереван признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, включающих в себя Карабах. При этом он подчеркнул, что вопрос прав и безопасности населения региона должен обсуждаться между Степанакертом (столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим. «Ленты.ру») и Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь назвал неизбежным подписание мирного соглашения с Ереваном, подчеркнув, что Баку со своей стороны «старается прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели».

По мнению политолога Георгия Бовта, готовность признать Карабах частью Азербайджана является логичным итогом поражения Армении в войне. При этом возобновление конфликта на этой почве в обозримом будущем он счел крайне маловероятным.

Армения проиграла войну и, потерпев поражение, уступила Карабах Азербайджану. Только российские миротворцы мешают захватить его полностью. Военных сил для того, чтобы отвоевать Карабах обратно, у Армении нет. Она давно признала свое поражение, теперь надо заключать мирный договор, делать это официально, на бумаге Георгий Бовт политолог

Возможный выход Армении из ОДКБ

Пашинян также допустил, что Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и

Таджикистан. Премьер уточнил, что власти республики будут готовый пойти на такой шаг, если посчитают ОДКБ «недееспособной организацией».

Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении Никол Пашинян премьер-министр Армении

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян признавался, что власти республики уже обсуждали выход из ОДКБ. Он пояснил, что в Ереване надеялись на то, что членство в организации даст возможность позвонить по телефону и сказать: «У меня проблема» и услышать в ответ: «Окей, дорогой, мы поможем». При этом он выразил мнение, что механизм ОДКБ не работает, а договорные обязательства не соблюдаются.

После этого генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов выступил с заявлением, в котором подтвердил готовность ОДКБ оказать Армении возможную помощь путем направления мониторинговой миссии и посредством военно-технического содействия.

Мирное соглашение

19 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что по итогу встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве Ереван и Баку приблизились к общему видению по теме мирного соглашения. Он уточнил, что стороны начали вести переговоры о заключении соответствующего договора с подключением посредников, а представители обеих республик посещали с этой целью Вашингтон и Брюссель.

Лавров отметил, что ключевыми вопросами в этом контексте являются делимитация и разблокирование транспортных и экономических коммуникаций, а также улучшение ситуации с обеспечением безопасности в Нагорном Карабахе.

До этого сообщалось, что Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев намерены провести 25 мая встречу в Москве при посредничестве лидера России Владимира Путина. Как заявлял премьер Армении, такое предложение ему и Алиеву поступило от российской стороны.

Предыстория конфликта

Конфликт между Арменией и Азербайджаном длится уже более 30 лет. Первая карабахская война, которая продлилась с 1992 по 1994 год, унесла жизни более 30 тысяч человек. Очередной виток эскалации обернулся второй карабахской войной, которая длилась с 27 сентября по 10 ноября 2020 года и закончилась трехсторонним заявлением о перемирии в регионе, подписанным премьер-министром Армении и президентами России и Азербайджана.

Спустя два года Ереван и Баку едва не оказались на пороге нового вооруженного конфликта. В сентябре 2022 года вдоль границы Армении и Азербайджана произошли столкновения, которые привели к гибели нескольких десятков человек с обеих сторон. Обострение ситуации связывалось с пробуксовкой переговоров по делимитации и демаркации границ между республиками и неготовностью сторон к заключению мирного договора.

При этом попытки Пашиняна подписать соответствующие документы с Азербайджаном приводили к протестным акциям в Армении. Во время них противники премьера, в частности, требовали его отставки, упрекая в готовности пойти на уступки Баку.

Недовольство армянских граждан действиями правительства затронуло и сына Пашиняна Ашота. 18 мая его попытались похитить около здания Апелляционного суда республики, где собрались члены семей солдат, погибших в конфликте в Карабахе осенью 2020 года. В совершении преступления заподозрили Гаяне Акопян — одну из присутствовавших там женщин, которая, как утверждается, является матерью погибшего бойца. Ее арест также спровоцировал протестные акции в Ереване.