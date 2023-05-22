Пашинян заявил о возможном выходе Армении из ОДКБ

Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает организацию недееспособной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее «недееспособной организацией», передает ТАСС.

«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении», — сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что такое решение Еревана возможно в том случае, если организация станет «недействующей». «Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности», — заключил он.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не получает от западных стран каких-либо импульсов к проведению антироссийской политики. «Наши отношения с Россией мы обсуждаем очень прозрачно, и нет в них каких-либо темных пунктов», — сказал глава правительства.