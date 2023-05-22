Пашинян высказался о влиянии Запада на отношения России и Армении

Премьер Армении Пашинян заявил об отсутствии «темных пунктов» в диалоге с Западом о России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в диалоге Еревана с Западом отсутствуют «темные пункты» в отношении России. Его слова с пресс-конференции передает «Интерфакс».

«Мы с Запада не получали каких-либо импульсов против России, чтобы выгнать Россию из региона или же нарушить наши отношения. Наши отношения с Россией мы обсуждаем очень прозрачно, и нет в них каких-либо темных пунктов», — сказал он.

Политик добавил, что миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не действует на армянской территории. По его словам, ОДКБ «не указывает четко территорию» страны. Пашинян назвал это фундаментальной проблемой.