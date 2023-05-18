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15:39, 18 мая 2023Бывший СССР

В ОДКБ заявили о готовности оказать помощь Армении

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов заявил о готовности оказать помощь Армении

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердили готовность оказать Армении возможную помощь. Об этом генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил на проходящем в Минске заседании Совета Парламентской ассамблеи организации, передает ТАСС.

ОДКБ готова помочь Еревану путем направления мониторинговой миссии и посредством военно-технического содействия, в частности — обучения пограничников и оснащения их современной техникой, уточнил он.

Тасмагамбетов также обратил внимание, что связанная с многолетними противоречиями между Арменией и Азербайджаном напряженность на Южном Кавказе по-прежнему сохраняется, поприветствовав при этом «усилия конфликтующих сторон, направленные на заключение всеобъемлющего мирного соглашения».

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что власти республики обсуждали выход из ОДКБ. По его мнению, механизм организации не работает, а договорные обязательства не соблюдаются.

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Георгий Нестеров
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