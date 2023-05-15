В Армении признались в обсуждении выхода из ОДКБ

Секретарь Совбеза Армении Григорян заявил, что власти страны обсуждали выход из ОДКБ

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян признался, что власти страны обсуждали выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом политик рассказал в интервью «Новая газета. Европа», главный редактор которой, Кирилл Мартынов, признан в России иноагентом.

Он заявил, что власти республики ожидали помощи от ОДКБ в сентябре 2022 года во время «прямой агрессии Азербайджана на армянской территории». «Объективно мы не получаем то, что заказали и за что заплатили России», — добавил Григорян.

По его словам, Ереван надеялся, что членство в организации даст возможность позвонить по телефону и сказать: «У меня проблема» и услышать в ответ «Окей, дорогой, мы поможем». Секретарь Совбеза считает, что механизм организации не работает, а договорные обязательства не соблюдаются.

Ранее в Кремле заявили, что урегулирование противоречий между Азербайджаном и Арменией возможно только при помощи трехсторонних соглашений. «Для того чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Роскомнадзор ограничил доступ к изданию «Новая газета. Европа» в прошлом году.