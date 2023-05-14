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15:01, 14 мая 2023Бывший СССР

В Кремле сочли безальтернативными трехсторонние соглашения по Карабаху

Песков: трехсторонние соглашения являются безальтернативной основой для Еревана и Баку

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Трехсторонние соглашения являются безальтернативной основой для урегулирования противоречий между Ереваном и Баку по Нагорному Карабаху. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Он счел, что Армении и Азербайджану нужно общаться по «определенным чувствительным моментам». Песков напомнил, что Москва придерживается тех трехсторонних документов, которые были подписаны два года назад.

«Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования. И для того чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих», — отметил Песков, рассуждая над вопросом журналиста о взаимодействии России и Армении.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что в целом между двумя странами по-прежнему складываются отношения продвинутого партнерства. Он также предположил, что подобный формат имеет блестящее будущее.

В апреле Песков сообщал, что Россия готова приветствовать любые шаги Армении и Азербайджана, которые приведут к разрядке напряженности в Карабахе и выполнению трехсторонних договоренностей.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев указывал, что проживающие на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) армяне должны либо принять гражданство Азербайджана, либо уехать.

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Анна Щербакова
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