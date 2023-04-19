Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:56, 19 апреля 2023Бывший СССР

В Кремле высказались о шагах по разрядке напряженности в Карабахе

Песков: Россия готова поприветствовать любые шаги по разрядке напряженности в Карабахе

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия готова приветствовать любые шаги Армении и Азербайджана, которые приведут к разрядке напряженности в Нагорном Карабахе и выполнению трехсторонних договоренностей. Об этом в среду, 19 апреля, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что трехсторонние договоренности являются единственно реальной базой для урегулирования ситуации. «Поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех», — высказался Песков.

Днем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проживающие на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) армяне должны либо принять гражданство Азербайджана либо уехать.

Территориальные споры между Арменией и Азербайджаном обострились после завершения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. В итоге противостояния Баку вернул под свой контроль несколько территорий, утраченных в 1990-х годах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
Украина подтвердила получение системы ПВО Patriot
В МИД России заявили о перерождении киевского режима в неонацистскую диктатуру
Венгрия утвердила список запрещенных товаров из Украины
Общественник Бородин отреагировал на иск актера Козловского
Россиянам раскрыли меню для красивой кожи
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Москве
Приговор депутату Яшину за фейки про российскую армию признан законным
Заказчик статуэток для военкоров и политологов объяснил свой поступок
Беженка из Луганска покончила с собой в Подмосковье. Вместе с ней погибла и ее дочь. Что известно о трагедии?
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.