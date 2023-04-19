В Кремле высказались о шагах по разрядке напряженности в Карабахе

Песков: Россия готова поприветствовать любые шаги по разрядке напряженности в Карабахе

Россия готова приветствовать любые шаги Армении и Азербайджана, которые приведут к разрядке напряженности в Нагорном Карабахе и выполнению трехсторонних договоренностей. Об этом в среду, 19 апреля, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что трехсторонние договоренности являются единственно реальной базой для урегулирования ситуации. «Поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех», — высказался Песков.

Днем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проживающие на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) армяне должны либо принять гражданство Азербайджана либо уехать.

Территориальные споры между Арменией и Азербайджаном обострились после завершения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. В итоге противостояния Баку вернул под свой контроль несколько территорий, утраченных в 1990-х годах.