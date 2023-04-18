Алиев поставил армян Карабаха перед выбором

Алиев заявил, что армяне Карабаха должны принять гражданство Азербайджана или уехать

Проживающие на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) армяне должны либо принять гражданство Азербайджана, либо уехать, заявил президент страны Ильхам Алиев. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

«Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место для проживания», — сказал Алиев, заявив, что карабахский вопрос — это внутреннее дело Азербайджана, которое в Баку ни с кем не собираются обсуждать.

Ранее сборная Азербайджана по тяжелой атлетике снялась с чемпионата Европы в Ереване. Причиной снятия с турнира стало сожжение флага страны во время церемонии открытия.