Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сочи
Сегодня
16:30 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Урал
Сегодня
16:30 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Бавария
Сегодня
16:30 (Мск)
Хоффенхайм
Германия - Бундеслига|28-й тур
Торпедо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
19:30 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|31-й тур
13:33, 15 апреля 2023Спорт

Азербайджан отказался от участия в турнире в Ереване из-за сожжения флага страны

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике снялась с чемпионата Европы в Ереване из-за флага

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике снялась с чемпионата Европы в Ереване. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной снятия с турнира стало сожжение флага страны во время церемонии открытия. Отмечается, что один из присутствующих подошел к сцене и сжег азербайджанский символ. Нарушителя задержали, однако позднее отпустили без привлечения к какой-либо ответственности.

Представители сборной Азербайджана заявили, что не чувствуют себя в безопасности, находясь в Армении. По их мнению, на спортсменов оказывается психологическое давление. «Нормальное участие невозможно в условиях, когда в Армении царит атмосфера ненависти», — подчеркнули тяжелоатлеты.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе начались вооруженные столкновения. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе боев Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Генштабе оценили ход весенней призывной кампании в России
Азербайджан отказался от участия в турнире в Ереване из-за сожжения флага страны
Россиянка убила сожителя из-за ревности и спрятала тело в подвале жилого дома
Названо число погибших на Украине французских наемников
Тело мужчины обнаружили в подвале московского дома
Двое полицейских устроили гонки во дворе в Подмосковье и врезались в автомобиль
В Судане начались столкновения между армией и Силами быстрого реагирования
Рецидивист готовился подорвать суд и отдел полиции в российском селе
Силы быстрого реагирования Судана заявили о контроле над аэропортом Хартума
Доктор Мясников назвал основную пользу куриных яиц
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.