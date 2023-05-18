Стали известны подробности похищения сына Пашиняна

СК Армении сообщил подробности похищения сына премьера страны Пашиняна

Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота похитили около здания Апелляционного суда республики, где стояли члены семей погибших в конфликте в Карабахе осенью 2020 года солдат. Подробности раскрыли в Следственном комитете (СК) страны, сообщает Telegram-канал Armenpress.

Из написанного в полиции заявления сына главы правительства страны стало известно, что, когда он проходил мимо Апелляционного суда, члены семей погибших быстро подошли к нему и начали выкрикивать оскорбительные реплики.

Далее одна из женщин, которая, как утверждается, является матерью погибшего солдата, предложила Ашоту сесть в ее машину, чтобы поговорить в более спокойной обстановке.

Вскоре она завела машину и начала движение. По словам Ашота Пашиняна, ехала женщина крайне быстро и вела себя неадекватно.

После этого она отказала в требовании остановиться, заявив, что ей нечего терять, и она может убить сына премьера, поскольку ее сына убили, не спрашивая ее саму. Машина направлялась к кладбищу Елабур, где, как заявил Ашот Пашинян, женщина решила бы, отпускать ли его.

Затем, воспользовавшись замедлением машины, сын Пашиняна выпрыгнул из нее. Как только он встал, его сбил джип, следовавший за ними. Далее Ашот забежал в супермаркет, чтобы обезопасить себя.

Ранее глава правозащитной организации «Правовой путь» Рубен Меликян сообщил, что по делу о попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота задержаны четыре человека.