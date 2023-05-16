Украина признала причастность своей разведки к покушениям на известных россиян. Кто стал целью нападений?

Глава ГУР МО Украины Буданов подтвердил причастность Киева к подрывам известных россиян

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что ведомство причастно к подрывам российских медийных лиц. Об этом он рассказал в интервью украинскому блогеру Сергею Иванову, передает ТАСС.

Очень много уже кого достали. Есть такие медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности Кирилл Буданов руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины

Причастность к покушению на писателя Захара Прилепина чиновник ни подтверждать, ни опровергать не стал, отметив, что не может комментировать подобную информацию.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что украинские спецслужбы «убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

Покушение на Захара Прилепина

6 мая автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель Захар Прилепин, был взорван в деревне Пионерское, расположенной в 30 километрах от города Бор Нижегородской области.

Вместе с писателем ехала и его дочь, но девочка вышла из авто раньше. После остановки, примерно через 100 метров пути, произошел взрыв, в результате которого погиб водитель машины.

Писатель получил ранения обеих ног. В настоящее время его состояние стабилизировалось, он перенес операцию и находится в палате интенсивной терапии.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. По данным ведомства, на пути следования машины были заложены две противотанковые мины ТМ-62-М образца 1960-х годов, одна из которых была приведена в действие.

8 мая суд арестовал обвиняемого в покушении Александра Пермякова. Мужчина признал вину и заявил, что был завербован одной из украинских спецслужб несколько лет назад. Готовясь к покушению, он начал следить за писателем, а затем заложил мины на пути следования его авто.

Убийство Владлена Татарского

Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля при взрыве в петербургском кафе Street Food Bar №1, где проходил его творческий вечер. Кроме него еще 40 человек получили ранения разной тяжести. Произошедшее было квалифицировано как теракт.

Взрывное устройство находилось в статуэтке, которую на мероприятие принесла бывшая активистка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Дарья Трепова. На допросе девушка призналась, что познакомилась в сети с неким активистом, который предложил ей переехать в Киев и стать редактором медиаресурса, но сначала она должна была пройти «стажировку». Одним из заданий стала передача статуэтки Владлену Татарскому. При этом Дарья Трепова утверждает, что не знала о бомбе, заложенной в подарке.

По данным ФСБ, у девушки был сообщник — гражданин Украины Юрий Денисов. Молодой человек в феврале 2023 года приехал в Москву из Киева через Латвию. На протяжении нескольких месяцев он собирал информацию о военкоре.

Ответственность за убийство Владлена Татарского позднее взяла на себя «Национальная республиканская армия» (НРА). Представители организации утверждают, что они не связаны с какими-либо иностранными структурами или спецслужбами. Они также заявляли о причастности к другим терактам, произошедшим в России. Члены НРА называют своей целью уничтожение власти в стране путем терроризма.

Убийство Дарьи Дугиной

Автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналистка Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Дочь известного философа Александра Дугина возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец.

Позже в ФСБ заявили, что за подрывом внедорожника стоят украинские спецслужбы. Непосредственным исполнителем убийства стала боец бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Наталья Вовк, которая следила за журналисткой и арендовала квартиру в ее доме. Предполагается, что бомбу, мощность которой составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте, она заложила под машину Дарьи Дугиной именно на парковке фестиваля «Традиция». Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

Позже Наталья Вовк и ее пособник Богдан Цыганенко бежали в Эстонию. Российские спецслужбы объявили подозреваемую в убийстве Дугиной в международный розыск. Кроме того, она будет заключена под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.

Еще двоих подельников, помогавших Наталье Вовк подделать документы на автомобиль, на котором она въехала в Россию, суд приговорил к трем годам и шести месяцам колонии.

Американская разведка сообщила, что убийство Дарьи Дугиной без ведома США организовали украинские спецслужбы. Источники газеты The New York Times (NYT) утверждают, что спецслужбы США попытались бы отговорить Украину от проведения операции, если бы знали о ней заранее.