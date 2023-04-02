В Санкт-Петербурге убит военкор Владлен Татарский

Военкор Владлен Татарский убит взрывом на творческом вечере в кафе Петербурга

Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер.

При взрыве пострадали 19 человек

Взрывное устройство сработало в кафе «Стрит-фуд бар №1» на Университетской набережной. Пострадали 16 человек. Часть из них — зрители, которые пришли на творческий вечер Владлена Татарского. Остальные — случайные прохожие, которых зацепило осколками от сработавшего взрывного устройства.

В МВД подтвердили гибель Татарского. Следственный комитет России (СКР) заявил, что число пострадавших выросло до 19 человек. Позже Telegram-канал «112» сообщил, что ранения получили 23 человека, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть несовершеннолетний. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет.

По данным силовиков, мощность взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте

Окрестности возле кафе были немедленно перекрыты. На место происшествия выехала группа Главного управления уголовного розыска МВД России, сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Версии случившегося

По одной из версий, взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую за несколько минут до взрыва подарили военкору. По данным Telegram-канала «112», статуэтку в кафе принесла девушка, которая проникла на встречу под видом поклонницы военкора. Личность подозреваемой устанавливается.

Издание «Фонтанка» опубликовало рассказ очевидицы случившегося. По ее словам, на вечере было около 100 человек. Она обратила внимание на сидевшую за столиком девушку, которая представилась художницей Настей и сообщила, что сделала бюст Владлена. Художница сказала, что бюст в гардеробе, и отправилась за ним.

Он в гардеробе. Идет туда, берет большую коробку, отдает ему, там что-то позолоченное. Он шутит — мол, надеюсь, вы не сделали меня толстым. Говорит «спасибо», ставит рядом. Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. «Настя», оказалось, не ушла заранее Свидетельница происшествия

Позже была выдвинута версия, что взрывное устройство было заранее заложено в кафе на Университетском проспекте.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что «сработало безоболочное взрывное устройство мощностью от 300 до 450 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Владлен Татарский.

Бомбу заложили рядом с местом, где сидел погибший военкор

Правоохранители проверяют присутствующих в заведении на причастность к взрыву.

Кто такой Владлен Татарский

Владлен Татарский родился в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР) в 1982 году. После окончания школы стал работать на шахте, затем занялся бизнесом. Однако дела шли неважно — расходы вскоре стали превышать доходы, потребовались деньги, и в конце 2011 года Татарский совершил разбойное нападение на банк. За это суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.

В 2014 году во время обстрела колонии Горловки Татарский оказался на свободе и вступил в ополчение под позывным Профессор. Воевал в составе отряда «Витязь» и батальона «Восток», в 2017 году перешел в батальонную разведку. Однако продолжить служить Татарскому не удалось из-за судимости. Тогда он и решил попробовать себя в качестве блогера и создал свою группу «Терриконы Донбасса», где освещал события, касающиеся конфликта в регионе.

После возобновления боевых действий Татарский работал на передовой в качестве военного корреспондента — о происходящем на фронте он рассказывал в своем Telegram-канале «Владлен ТатарZкий», на который подписано более 550 тысяч человек.

«На закрытом характере мероприятия настоял он сам»

В эксклюзивном интервью «Ленте.ру» ивент-менеджер книжной лавки «Листва» Савва Федосеев рассказал, что в воскресенье, 2 апреля проходила закрытая встреча Владлена с читателями.

На закрытом характере настоял он сам, как раз из соображений безопасности, поэтому приглашения рассылались «для своих», но все равно собралось около 20 человек Савва Федосеев. Ивент-менеджер книжкой лавки «Листва»

После речи, в которой Владлен рассказал о неизбежной победе России, он еще больше часа подписывал книги, фотографировался, общался с читателями.

Официальное движение «Кибер Z фронт», которое организовало встречу с военкором, назвало случившееся терактом и сообщило, что сотрудничает с правоохранительными органами.

Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).