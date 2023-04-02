Стало известно о гибели военкора Татарского при взрыве в Петербурге

ТАСС: военкор Татарский погиб при взрыве в кафе в Петербурге

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации агенства, при взрыве в «Стрит-баре» пострадали 15 человек. Предполагается, что в заведении сработало взрывное устройство.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила Татарскому.