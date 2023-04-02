Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:05, 2 апреля 2023Россия

Стало известно о гибели военкора Татарского при взрыве в Петербурге

ТАСС: военкор Татарский погиб при взрыве в кафе в Петербурге

Кадр: Владлен Татарский / YouTube

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации агенства, при взрыве в «Стрит-баре» пострадали 15 человек. Предполагается, что в заведении сработало взрывное устройство.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила Татарскому.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
Стало известно о гибели военкора Татарского при взрыве в Петербурге
Момент взрыва в кафе Санкт-Петербурга попал на видео
В Санкт-Петербурге при взрыве в кафе погиб человек
На Украине из-за обстрела перестала работать одна из теплоэлектростанций
Захарова назвала США мутировавшей цифровой диктатурой
Дерматолог назвала женщинам плюсы и минусы бритья волос на лице
Семь человек получили ранения при обстреле приграничного российского села ВСУ
ЦСКА обыграл аутсайдера РПЛ
Херш предсказал Байдену политическую катастрофу
Москвичи признались в страхе потерять работу из-за искусственного интеллекта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.