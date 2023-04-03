Раскрыты подробности жизни подозреваемой в убийстве Татарского

«MK»: подозреваемая в убийстве военкора Татарского собиралась переехать на Украину

Знакомые подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарьи Треповой раскрыли подробности ее жизни в беседе с «Московским комсомольцем».

Отмечается, что отец Треповой скончался, когда она была в старших классах школы. Мать в настоящее время живет с другим мужчиной и находится в декрете.

По словам собеседников издания, Дарья хорошо училась в школе и поступила на медицинский факультет в СПБГУ. Во время учебы она подрабатывала в стоматологиях, в магазине винтажных вещей администратором, а также моделью и дизайнером.

Также знакомые девушки сообщили, что Дарья посещала встречи оппозиционеров. После начала специальной военной операции Трепову вместе с супругом Дмитрием Рыловым задерживали за участие в оппозиционном митинге. После объячвления мобилизации, муж девушки покинул Россию.

По словам одного из знакомых, Трепова полгода прожила в Грузии, однако вернулась, когда кончились деньги. Она арендовала квартиру в Москве недалеко от станции метро «Медведково». Отмечается, что в России девушка чувствовала себя более свободно в финансовом плане.

В марте Трепова обратилась к одной из своих подруг с просьбой оформить на нее доверенность. Она сообщила, что уезжает из России, однако ее бизнес остается. Ранее девушка открыла ИП с основным ОКВЭДом «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».

В пятницу, 31 марта, Трепова прибыла в Санкт-Петербург. Она арендовала жилье на 4-й линии Васильевского острова. К ней в гости зашла подруга, которая заметила большое количество картин и различных фигур в квартире. Дарья рассказала подруге, что приехала по работе и скоро отправится в Турцию, однако конечным пунктом назвала Украину.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержана подозреваемая в причастности к убийству Татарского. По данным «Интерфакса», у следствия есть основания полагать, что местная жительница Дарья Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет России по факту гибели военкора возбудил уголовное дело по статье «Убийство» УК России.