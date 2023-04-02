СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Владлена Татарского

Следственный комитет возбудил дело по факту убийства военкора Татарского в Петербурге

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после того, как при взрыве в петербургском кафе погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ», — отметили в СК.

В опубликованном заявлении уточняется, что число пострадавших в результате взрыва возросло до 19 человек. Обстоятельства происшествия и точное число пострадавших устанавливают приехавшие на место взрыва следователи и криминалисты.

Ранее очевидец взрыва в кафе Санкт-Петербурга, находившийся в эпицентре, рассказал о происшествии.

О том, что в петербургском кафе сдетонировало взрывное устройство, стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу военкору Владлену Татарскому.