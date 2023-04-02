Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:16, 2 апреля 2023Силовые структуры

СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Владлена Татарского

Следственный комитет возбудил дело по факту убийства военкора Татарского в Петербурге

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после того, как при взрыве в петербургском кафе погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ», — отметили в СК.

В опубликованном заявлении уточняется, что число пострадавших в результате взрыва возросло до 19 человек. Обстоятельства происшествия и точное число пострадавших устанавливают приехавшие на место взрыва следователи и криминалисты.

Ранее очевидец взрыва в кафе Санкт-Петербурга, находившийся в эпицентре, рассказал о происшествии.

О том, что в петербургском кафе сдетонировало взрывное устройство, стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу военкору Владлену Татарскому.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Владлена Татарского
Раскрыта стоимость самого дорогого авиабилета из Москвы в 2023 году
Клиентка напугала мастера наращенными с помощью суперклея ресницами
Количество пострадавших при взрыве в петербургском кафе возросло до 19
Сторонники ПЦУ захватили собор в Хмельницком
Тренер назвал секрет «походки самурая» для здоровья спины
Очевидец рассказал подробности о взрыве в кафе Санкт-Петербурга
Украинские военные рассказали о потерях способных к обучению пилотов
Кадыров показал видео применения батальоном «Юг-Ахмат» беспилотников в зоне СВО
Подозреваемую в совершении подрыва кафе в Петербурге объявили в розыск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.