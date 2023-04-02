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20:02, 2 апреля 2023Силовые структуры

Очевидец рассказал подробности о взрыве в кафе Санкт-Петербурга

Очевидец взрыва в кафе Санкт-Петербурга: подарившая статуэтку девушка вела себя странно

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Очевидец взрыва в кафе Санкт-Петербурга, находившийся в эпицентре, рассказал подробности произошедшего. В разговоре с «Лентой.ру» он сообщил, что взрыв был сильный.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу военкору Владлену Татарскому.

«Около 10 человек раненых. Владлен Татарский погиб. Девушка, которая подарила ему статуэтку, вела себя необычно. Лезла к нему», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Также очевидец поделился, что из-за того, что находился в эпицентре взрыва, чувствует себя как любой контуженный. «Оперативные службы приехали на место быстро», — добавил он.

Предварительной причиной взрыва в петербургском кафе стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Сообщается, что количество пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 16 человек.

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Алена Шевченко
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