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19:27, 2 апреля 2023Россия

Названа предварительная причина взрыва в петербургском кафе

ТАСС: причиной взрыва в кафе стало взрывное устройство

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Причиной взрыва в петербургском кафе «Стрит-бар» стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что при взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила Татарскому.

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Варвара Кошечкина
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