Число пострадавших при взрыве в петербургском кафе возросло

МВД: количество пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 16 человек

Число пострадавших при взрыве в петербургском кафе выросло до 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Количество пострадавших при взрыве в центре Санкт-Петербурга увозросло. Им оказывают медицинскую помощь, ситуация находится под контролем городских властей, сообщает РИА Новости.

«Губернатор Александр Беглов координирует работу специальных служб, пострадавшим оказываемся медицинская помощь, ситуация находится под контролем», — прокомментировала собеседница агентства.

Ранее стало известно, что во время взрыва, прозвучавшего в «Стрит-кафе», погиб военный корреспондент Владлен Татарский. В его руках сдетонировала бомба, замаскированная под статуэтку, которую на встречу с военкором пронесла неизвестная девушка.