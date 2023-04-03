В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Отмечается, что у следствия есть основания полагать, что жительница Петербурга Дарья Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.
О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу Татарскому.
Следственный комитет России по факту гибели военкора возбудил уголовное дело по статье «Убийство» УК России.
По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.