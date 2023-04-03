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00:23, 3 апреля 2023Силовые структуры

В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского

«Интерфакс»: в Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского

Фото: РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что у следствия есть основания полагать, что жительница Петербурга Дарья Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу Татарскому.

Следственный комитет России по факту гибели военкора возбудил уголовное дело по статье «Убийство» УК России.

По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

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Марина Совина
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