Губернатор Петербурга назвал число пострадавших после взрыва в кафе

Губернатор Петербурга Беглов: число пострадавших после взрыва в кафе возросло до 25

Число пострадавших после взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге возросло до 25 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, в результате происшествия 19 человек были госпитализированы. Больницы города оказывают им всю необходимую помощь.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу военкору Владлену Татарскому.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту гибели Татарского.

По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.