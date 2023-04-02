Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге

Шестеро пострадавших при взрыве в Петербурге находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Минздрав.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу военкору Владлену Татарскому.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту гибели Татарского.

По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.