Автомобиль Захара Прилепина взорвали. Писатель тяжело ранен. Кто стоит за покушением?

В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль политика и писателя Захара Прилепина

В Нижнем Новгороде взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель Захар Прилепин. По предварительным данным, при взрыве погиб личный охранник писателя, который находился за рулем.

Кроме того, по словам военкора Семена Пегова, в машине с Прилепиным ехала его дочь, которую высадили из автомобиля перед взрывом — она не пострадала: «ее успели высадить из автомобиля, выгрузив вещи».

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, визуальный осмотр места происшествия показал, что мощность взрывного устройства, заложенного под днищем Audi Q7, составила от 400 до 800 граммов в тротиловом эквиваленте.

В Нижегородской области также стали выставлять блокпосты.

По горячим следам на территории Нижегородской области задержан мужчина, который может быть причастен к подрыву машины с Прилепиным, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Он незнаком жителям деревни, они заметили его накануне, 5 мая, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Незнакомца видели несколько раз, когда он прятался вблизи дома родственников Прилепина и наблюдал за ним.

При взрыве писатель получил тяжелые ранения

По предварительным данным, в момент взрыва Прилепин возвращался в Москву с территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Он находился на заднем сиденье автомобиля.

Взрывное устройство, которое, предположительно, было установлено под днищем машины, сработало в деревне Пионерское, примерно в 30 километрах от города Бор.

Взрыв произошел примерно через 100 метров от того места, где высадили дочь Прилепина

После случившегося писателя госпитализировали в тяжелом состоянии — по некоторым данным, у него сломаны обе ноги, однако он уже находится в сознании. Врачи не исключают, что Прилепина транспортируют на лечение в Москву.

Покушение на Прилепина является терактом

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля с писателем. Произошедшее квалифицировано как теракт. Расследование ведется по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Поиск заказчиков и исполнителей преступления ведется совместно сотрудниками СКР, ФСБ и МВД.

Следователи-криминалисты и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия, назначены биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая судебные экспертизы.

Предварительной версией подрыва автомобиля Прилепина является месть украинских националистов Источник ТАСС в правоохранительных органах

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Атеш»

Ответственность за покушение уже взяла на себя радикальная группировка «Атеш» (рус. «Огонь»), куда входят крымско-татарские и украинские националисты. Ее представители заявили, что давно пытались найти и ликвидировать писателя.

Ранее та же группировка взяла на себя ответственность за теракт на полигоне под Белгородом. В субботу, 15 октября 2022 года, поздно вечером два террориста открыли огонь по добровольцам во время учений по огневой подготовке.

В результате обстрела скончались 11 человек, 15 получили ранения. Сами боевики были ликвидированы.

В январе Прилепин отправился добровольцем в зону СВО

В минувшем январе пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова рассказывала о том, что писатель заключил договор с Росгвардией и отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Кондакова отметила, то у Прилепина есть опыт службы в ОМОН, поэтому он заключил контракт именно с Росгвардией.

Прилепин постоянно лично организовывал гуманитарные миссии на новых территориях. Теперь же отправился на линию соприкосновения в военном качестве Елизавета Кондакова Пресс-секретарь Захара Прилепина

Прилепил служил офицером, на выходные поехал навестить родственников.

Чем известен Захар Прилепин

Захар Прилепин (настоящее имя — Евгений Николаевич Прилепин) — российский политик, государственный деятель, писатель, публицист, телеведущий, сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького.

С 2014 года поддерживает ополчение на Донбассе, создал НКО «Благотворительный фонд Захара Прилепина» для помощи населению региона. Прилепин родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка Рязанской области. Учился в Нижегородском юридическом институте МВД России и служил в ОМОНе. Параллельно со службой поступил на филологический факультет Нижегородского государственного университета.

В 2003 году Прилепин начал публиковать свои литературные произведения, а в 2014 году его исторический роман «Обитель» стал бестселлером

В 2014 году он отправился в зону конфликта на востоке Украины как военный корреспондент. Его заметки публиковали тогда российские федеральные издания. Неоднократно собирал средства на нужды ополчения и гражданского населения Донбасса. В 2017 году основал благотворительный фонд, который помогает жителям региона.

В марте 2022 года, после начала СВО Прилепин предложил включить в состав России всю Украину. После этого, по мнению писателя, Россия сможет договариваться с остальным миром на своих условиях.