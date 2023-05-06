Автомобиль Захара Прилепина взорвали. Писатель тяжело ранен. Кто стоит за покушением?
В Нижнем Новгороде взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель Захар Прилепин. По предварительным данным, при взрыве погиб личный охранник писателя, который находился за рулем.
Кроме того, по словам военкора Семена Пегова, в машине с Прилепиным ехала его дочь, которую высадили из автомобиля перед взрывом — она не пострадала: «ее успели высадить из автомобиля, выгрузив вещи».
По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, визуальный осмотр места происшествия показал, что мощность взрывного устройства, заложенного под днищем Audi Q7, составила от 400 до 800 граммов в тротиловом эквиваленте.
В Нижегородской области также стали выставлять блокпосты.
По горячим следам на территории Нижегородской области задержан мужчина, который может быть причастен к подрыву машины с Прилепиным, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Он незнаком жителям деревни, они заметили его накануне, 5 мая, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Незнакомца видели несколько раз, когда он прятался вблизи дома родственников Прилепина и наблюдал за ним.
При взрыве писатель получил тяжелые ранения
По предварительным данным, в момент взрыва Прилепин возвращался в Москву с территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Он находился на заднем сиденье автомобиля.
Взрывное устройство, которое, предположительно, было установлено под днищем машины, сработало в деревне Пионерское, примерно в 30 километрах от города Бор.
Взрыв произошел примерно через 100 метров от того места, где высадили дочь Прилепина
После случившегося писателя госпитализировали в тяжелом состоянии — по некоторым данным, у него сломаны обе ноги, однако он уже находится в сознании. Врачи не исключают, что Прилепина транспортируют на лечение в Москву.
Покушение на Прилепина является терактом
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля с писателем. Произошедшее квалифицировано как теракт. Расследование ведется по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).
Поиск заказчиков и исполнителей преступления ведется совместно сотрудниками СКР, ФСБ и МВД.
Следователи-криминалисты и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия, назначены биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая судебные экспертизы.
Предварительной версией подрыва автомобиля Прилепина является месть украинских националистов
Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Атеш»
Ответственность за покушение уже взяла на себя радикальная группировка «Атеш» (рус. «Огонь»), куда входят крымско-татарские и украинские националисты. Ее представители заявили, что давно пытались найти и ликвидировать писателя.
Ранее та же группировка взяла на себя ответственность за теракт на полигоне под Белгородом. В субботу, 15 октября 2022 года, поздно вечером два террориста открыли огонь по добровольцам во время учений по огневой подготовке.
В результате обстрела скончались 11 человек, 15 получили ранения. Сами боевики были ликвидированы.
В январе Прилепин отправился добровольцем в зону СВО
В минувшем январе пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова рассказывала о том, что писатель заключил договор с Росгвардией и отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Кондакова отметила, то у Прилепина есть опыт службы в ОМОН, поэтому он заключил контракт именно с Росгвардией.
Прилепин постоянно лично организовывал гуманитарные миссии на новых территориях. Теперь же отправился на линию соприкосновения в военном качестве
Прилепил служил офицером, на выходные поехал навестить родственников.
Чем известен Захар Прилепин
Захар Прилепин (настоящее имя — Евгений Николаевич Прилепин) — российский политик, государственный деятель, писатель, публицист, телеведущий, сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького.
С 2014 года поддерживает ополчение на Донбассе, создал НКО «Благотворительный фонд Захара Прилепина» для помощи населению региона. Прилепин родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка Рязанской области. Учился в Нижегородском юридическом институте МВД России и служил в ОМОНе. Параллельно со службой поступил на филологический факультет Нижегородского государственного университета.
В 2003 году Прилепин начал публиковать свои литературные произведения, а в 2014 году его исторический роман «Обитель» стал бестселлером
В 2014 году он отправился в зону конфликта на востоке Украины как военный корреспондент. Его заметки публиковали тогда российские федеральные издания. Неоднократно собирал средства на нужды ополчения и гражданского населения Донбасса. В 2017 году основал благотворительный фонд, который помогает жителям региона.
В марте 2022 года, после начала СВО Прилепин предложил включить в состав России всю Украину. После этого, по мнению писателя, Россия сможет договариваться с остальным миром на своих условиях.