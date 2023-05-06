Прилепин возвращался из новых регионов России во время взрыва машины

РБК: писатель Прилепин возвращался в Москву из новых регионов России

Российский писатель Захар (Евгений) Прилепин возвращался в Москву с территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, Прилепин в субботу, 6 мая, проехал пропускной пункт на приграничной территории. Согласно предварительным данным, подозреваемые сопровождали автомобиль писателя.

Ранее сообщалось, что дочь Прилепина во время инцидента не пострадала — ее успели высадить из автомобиля, выгрузив вещи. Однако в результате взрыва погиб водитель машины.

По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем машины. Прилепин в момент происшествия находился на заднем сиденье автомобиля.

Согласно данным пресс-службы писателя, Прилепин в порядке. Telegram-канала Shot сообщил, что писатель пришел в сознание, он не понял, что произошло. На данный момент пострадавший находится в карете скорой помощи. По информации Telegram-канала Mash, у него сломаны обе ноги.