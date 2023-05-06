Водитель Прилепина погиб после взрыва

Водитель машины, где находился российский писатель Прилепин, погиб после взрыва

Водитель машины, где находился российский писатель Захар (Евгений) Прилепин, погиб после взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел в 50 километрах от города Бор Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился российский писатель Захар Прилепин.

В результате взрыва погиб личный охранник писателя. Сам Прилепин, по данным ряда источников, находится в тяжелом состоянии и эвакуирован в ближайшую больницу.

По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем машины. Писатель в момент происшествия находился на заднем сиденье автомобиля.