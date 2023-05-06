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12:37, 6 мая 2023Россия

Водитель Прилепина погиб после взрыва

Водитель машины, где находился российский писатель Прилепин, погиб после взрыва

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Водитель машины, где находился российский писатель Захар (Евгений) Прилепин, погиб после взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел в 50 километрах от города Бор Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился российский писатель Захар Прилепин.

В результате взрыва погиб личный охранник писателя. Сам Прилепин, по данным ряда источников, находится в тяжелом состоянии и эвакуирован в ближайшую больницу.

По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем машины. Писатель в момент происшествия находился на заднем сиденье автомобиля.

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Варвара Кошечкина
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