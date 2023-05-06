Писатель Захар Прилепил пришел в сознание после взрыва автомобиля

Писатель и член партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин пришел в сознание после взрыва автомобиля Audi Q7 под Нижним Новгородом, в котором он ехал вместе со своей дочерью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам мужчины, он не понял, что произошло. На данный момент пострадавшего грузят в карету скорой помощи. Отмечается, что машина взорвалась возле города Бор. Обломки от транспортного средства разлетелись на 50 метров.

Ранее сообщалось, что дочь Прилепина во время инцидента не пострадала — ее успели высадить из автомобиля, выгрузив вещи. Однако в результате взрыва погиб личный охранник писателя.

По предварительной информации Telegram-канала Baza, взрывное устройство было установлено под днищем машины. Прилепин в момент происшествия находился на заднем сиденье автомобиля.

В январе стало известно, что Захар Прилепин отправился добровольцем на спецоперацию. Он заключил договор с Росгвардией, так как ранее проходил службу в ОМОН — с 1994 по 1999 год. В составе ОМОН, как утверждалось, он дважды участвовал в первой и второй чеченских кампаниях. Первая книга писателя «Патологии» посвящена этим конфликтам. Захар Прилепин имеет воинское звание майора ВС ДНР. Помимо этого, с 2017 по 2018 год он исполнял обязанности заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом.

