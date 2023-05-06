Появились данные о состоянии Захара Прилепина

Пресс-служба писателя Захара Прилепина сообщила, что он в порядке

Писатель Захар Прилепин, автомобиль которого взорвался под Нижним Новгородом, в порядке. Об этом сообщила его пресс-служба «Интерфаксу».

«Что именно произошло, пока не можем сказать. Но Захар Прилепин в порядке», — поделились представители писателя.

Информацию о состоянии Прилепина подтвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По данным Telegram-канала Shot, писатель пришел в сознание, он не понял, что произошло. На данный момент пострадавший находится в карете скорой помощи. По информации Telegram-канала Mash, у него сломаны обе ноги.

Взрыв машины произошел около деревни Пионерское, которая расположена примерно в 30 километрах от города Бор. За несколько минут до инцидента из автомобиля успела выйти дочь писателя. Сам Прилепин получил ряд травм, его охранник скончался. Прилепин возвращался в Москву с территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР).