Нижегородский губернатор прокомментировал взрыв автомобиля Прилепина

Нижегородский губернатор Никитин: причины взрыва автомобиля Прилепина выясняются

Причины взрыва автомобиля российского писателя Захара (Евгения) Прилепина выясняют сотрудники правоохранительных органов. Такое заявление сделал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram.

«Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», — сообщил Никитин, комментируя произошедшее.

Взрыв машины Audi Q7 произошел около деревни Пионерское, которая расположена примерно в 30 километрах от города Бор. Известно, что в результате случившегося Прилепин был тяжело ранен. По данным Telegram-канала Mash, у него сломаны обе ноги.

По информации Telegram-канала военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo, в машине с Прилепиным ехала его дочь, которую успели высадить из автомобиля, выгрузив вещи — при взрыве она не пострадала. При этом погиб личный охранник писателя.

После случившегося в Нижегородской области начали выставлять блокпосты.