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12:41, 6 мая 2023Силовые структуры

После взрыва автомобиля Прилепина в российском регионе выставили блокпосты

«112»: в Нижегородской области выставляют блокпосты после взрыва автомобиля Прилепина

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Нижегородской области выставляют блокпосты после взрыва автомобиля, в котором находился писатель и член партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным Telegram-канала военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo, в машине с Прилепиным ехала его дочь. Ее высадили из автомобиля, при взрыве девочка не пострадала. При этом погиб личный охранник писателя.

Прилепин, по данным ряда источников, находится в тяжелом состоянии и эвакуирован в ближайшую больницу.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился российский писатель Захар Прилепин.

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Варвара Кошечкина
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