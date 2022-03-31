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Прилепин предложил включить Украину в состав России

Захар Прилепин заявил, что всю Украина нужно включить в состав России
Захар Прилепин

Захар Прилепин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Писатель Захар Прилепин предложил включить всю Украину в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

Сопредседатель партии «Справедливая России — За правду» заявил, что всю страну нужно включить в состав Российской Федерации, так как санкций и напряжения в отношениях с Западом уже так много, что другим государствами «все равно, что мы сделаем». Потом, по мнению Прилепина, Россия сможет договариваться с остальным миром на своих условиях.

«Это, конечно же, должна быть вся Украина, которая должна быть, так или иначе, помещена вовнутрь России, и уже изнутри России начинается пересборка этих территорий, какую форму будущая государственность автономии или еще чего-то будет эта территория получать», — сказал писатель.

По его мнению, спецоперацию необходимо «доделать там, куда еще не пришли». Он добавил, что надо наладить работу с местным населением.

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Евгений Шульгин
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