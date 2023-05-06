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14:34, 6 мая 2023Силовые структуры

СКР квалифицировал подрыв машины Прилепина как теракт

СКР возбудил уголовное дело о террористическом акте после подрыва машины Прилепина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту теракта в связи с подрывом машины писателя Захара Прилепина. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Главным следственным управлением СКР по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, детонация взрывного устройства в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель, произошла около 11 часов (мск) в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области. Прилепин получил ранение и был доставлен в больницу, водитель машины погиб.

Следователи-криминалисты и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия, будут назначены судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Нижегородской области мужчины, который может быть причастен к подрыву машины с писателем. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, задержанный незнаком местным жителям. Его видели несколько раз, когда он прятался вблизи дома родственников Прилепина и наблюдал за ним.

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Варвара Кошечкина
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