Задержан подозреваемый в подрыве машины Прилепина в Нижегородской области

МВД заявило о задержании подозреваемого в подрыве машины Прилепина в Нижегородской области

Полиция задержала мужчину, который может быть причастен к подрыву машины писателя и члена партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина в Нижегородской области. Об этом сообщило МВД, передает ТАСС.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. После случившегося писателя госпитализировали в тяжелом состоянии — по некоторым данным, у него сломаны обе ноги, однако он уже находится в сознании. Врачи не исключают, что Прилепина транспортируют на лечение в Москву.

После случившегося в Нижегородской области ввели план «Перехват». Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».