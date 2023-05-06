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14:09, 6 мая 2023Силовые структуры

Задержан подозреваемый в подрыве машины Прилепина в Нижегородской области

МВД заявило о задержании подозреваемого в подрыве машины Прилепина в Нижегородской области
СюжетВзрыв в Москве

Фото: СК РФ

Полиция задержала мужчину, который может быть причастен к подрыву машины писателя и члена партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина в Нижегородской области. Об этом сообщило МВД, передает ТАСС.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. После случившегося писателя госпитализировали в тяжелом состоянии — по некоторым данным, у него сломаны обе ноги, однако он уже находится в сознании. Врачи не исключают, что Прилепина транспортируют на лечение в Москву.

После случившегося в Нижегородской области ввели план «Перехват». Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».

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Варвара Кошечкина
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